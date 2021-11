„Nõudlus väikelaenu järele on selle aasta üheksa kuu jooksul märkimisväärselt kasvanud nii Eestis, Lätis kui ka Leedus - septembri lõpuks sõlmiti kolmes riigis kokku 33% rohkem lepinguid kui mullu samal perioodil. Kuid väikelaenu taotlemine on kliendi jaoks siiski läbimõeldud ja kaalutletud otsus, et parandada enda või oma pere elukvaliteeti,“ kommenteeris SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.