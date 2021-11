Olulised sammu, millele pöörata tähelepanu e-äriga alustades

Kui vaadata sektorite võrdluses, siis enim on aastaga tõusnud nende ettevõtete arv, mille põhitegevuseks on programmeerimine või investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse. E-äri suund on tõusvas trendis ning SEB on sellel teekonnal oma klientidele hea partner.

SEB ärijuht Karl Oskar Haak ja kliendihaldur Dmitri Matin korjasid kokku põhilised internetiäri alustavate ettevõtete murekohad, mida oma igapäevase nõustamise käigus näevad ja panid kokku teejuhi, et ka kõik teised alustavad ettevõtted, kes online ärisse sisenevada, saaksid seda teha lihtsamalt ja teadlikumalt.

Enne alustamist: kodulehe/e-poe planeerimine

Enne e-poe loomisel tuleks selgeks teha, mis platvormile pood luua. Tuleks panna paika lühi- ja pikaajaline arenguplaan ning e-poe ehitusse investeeritava raha maht. Otsustada, kas antud e-pood on põhi äri või on tegu hobi korras loodud lehega. Juhul, kui tahetakse luua suurt, rahvusvahelise haardega e-poodi, siis tuleks kaaluda arendaja kaasamist, kes e-poe nullist ülesse ehitaks. Samas, kui tegu on väikesema e-poega, võiks kasutada mõnda platvormi, mis pakub juba valmis süsteeme. Enimlevinud kodumaised platvormide pakkujad on Voog ja Shoproller ning välismaalt WooCommerce, Mangento ja Prestashop.

Tähelepanu tuleks juhtida ka mobiilse e-poe vaatele. Erinevad rahvusvahelised uuringud toovad välja, et suisa 90% esmasest toote/ettevõtte otsingust ning 60% e-ostudest tehakse läbi mobiiltelefoni. Mistõttu võib väita, et mobiilivaade ja funktsionaalsus on üks olulisemaid tegureid e-poe kasutusmugavuse kohapealt.

Pood valmis, mis edasi?

Maksesüsteemi valik

Kui e-pood on loodud, tuleb edasi liikuda makselahenduse valiku juurde. Siin etapis on oluline teada, kas toote müük toimub ainult Eestis või on plaan müüa ka välismaale. Eestis on võimalik kliendid ära teenindada ainult kohalike pangalinkidega, kuid rahvusvahelist äri tehes tuleks kindlasti juurde lisada ka Mastercard ja VISA deebet- ning krediitkaardimaksed ning vajaduse korral ka Paypal. Et mitte kliente kaotada, on ka Eesti e-poes soovituslik kasutada interneti kaardimakset, kuna see on osade tarbijate eelistatuim makseviis.

Laosüsteemid

Toote spetsiifilisuse puhul tuleb arvestada, kas tegu on laos oleva või tellitava tootega, kui suur on osakaal äri- ja eraklientide vahel. Kas tegu on toote või teenusega ehk kas igakuiselt läheb kliendilt maha kindel summa või raamatupidamis programm saadab välja arve, kus on makse link juba sees. Näiteks SEB e-äri makselahendus sisaldab ka Linkpay teenust, mis võimaldab klientidelt raha koguda ka e-poodi omamata. Kaupmees saab genereerida arvest eeltäidetud makselingi, mille kaudu klient saab arve kiirelt ja mugavalt tasuda.

Tarne kliendile