Sealiha on number üks lihavalik eestlaste toidulaual

„Kaasaegne seakasvatus toodab oluliselt väiksema rasvasisaldusega liha, kui võrrelda aastakümnete taguse ajaga. Sealihal on palju väärtuslikke omadusi – lihas sisalduvad loomsed valgud on organismile vajalikud ning aitavad hoida pikalt täiskõhutunnet. Retseptid on aastatega muutunud, kuid sealihast valminud toitudel on ka tänapäeval oluline roll mitmekesise ja tasakaalustatud toidulaua osana,“ ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp.