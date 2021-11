Omniva Eesti juhi Kristi Undi sõnul keskendub uus lahendus klientide mugavusele ja pakiautomaadi kappide efektiivsemale kasutusele ilma, et tarneaeg sellest pikeneks. „Uus lahendus rakendub siis, kui kliendile saabub pakk, kuid samas automaadis on teda juba ees ootamas veel välja võtmata pakk. Võimalusel ladustatakse uus pakk varasemaga ühte kappi ja sama uksekoodiga, mille sisestamisel annab pakiautomaat teada, et ühes kapis on mitu pakki,“ rääkis Unt. Arendus võimaldab Baltikumis vabastada ruumi, mis on võrdne ligikaudu 40 uue pakiautomaadiga.