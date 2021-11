Ligi kümme aastat on Türi valda juhtinud ühesuguse mõttemaailmaga inimesed. Hiljutised valimised tõid kaasa muutuse: võitjaks osutusid valimisliit ja erakonnad, kes lubasid muutusi. Millised on need valdkonnad ja tegevusalad, mis vajaksid esmajärjekorras enim tähelepanu?