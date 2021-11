Reedel tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul öö hakul läänetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Teedel on libedusoht.