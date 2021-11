Parimaks teenindajaks valitu unistas müüjatööst juba lapsena

Niitmäe ütles, et on Türi Rimis töötanud juba neli aastat või isegi veidi rohkem. Klienditeenindajaametit on ta pidanud ka varem, nimelt Türil praeguse Rimi asemel olnud Säästumarketis. Vahepeal oli ta mõnda aega eemal, kuid naasis siis teenindajatööle. Varem on ta ka teistes poodides lühikest aega teenindaja olnud.