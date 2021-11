Türi valla rahaasjad olid ja on endiselt korras

Olen töötanud Türi vallavalitsuses viimased kaheksa aastat ja vähemalt enda meelest olen koos tubli naiskonnaga seisnud hea selle eest, et Türi valla rahaasjad oleksid heas korras. Olen oma töötatud aja jooksul olnud mittepoliitilise ametnikuna vallavalitsuse liige ning poliitilistesse valikutesse sekkunud üksnes niipalju, kui see on ametialase kompetentsi jagamisena vajalik olnud.