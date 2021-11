Rakvere Teatri näitlejanna Silja Miks: Lauldes on kergem hinge puudutada

Näitleja Silja Miksiga vestles Rakvere Teatri dramaturg Triinu Sikk.

Alustame algusest – räägi, milline on lavastus „Lihtsalt, rõõmuks”.

See lavastus on nagu pealkirigi ütleb lihtsalt rõõmuks kõigile, kes leiavad aja seda teatrisaali vaatama tulla. Meie lavastuse kohta ei saa öelda, et tegu on kontsert-etendusega ja samas pole see ka draamatükk. Selles lavastuses ei ole tegelasi kui selliseid, ja seega pole ka ühtset pidevat süžeeliini, mis alguse ja lõpu ühtseks tervikuks seoks. Tegu on pigem mõnusa õhtuga, milles on laulu, nalja ja vast natuke ka romantikat. Miks mitte ka veidi melanhooliat.

Selle pooleteise tunni jooksul on aga võimalik näha laval toimimas üht väga ägedat ja andekat kampa: eesotsas Imre Õunapuu, kes on multitalent – talle anna ükskõik mis pill kätte ja ta mängib seda perfektselt, lisaks laulab nagu ööbik. Samuti Madis Mäeorg, kes käsitseb vabalt nii trummi kui ka ukulelet, rääkimata imelisest lauluoskusest. Tema soololaul võidab kindlasti kõikide kuulajate südamed. Margus Grosnõi, kelle šarm, nii lauldes kui kõneldes, ei jäta külmaks mitte ühtegi naissoost teatrikülastajat. Vootele Ruusmaa, kes on samuti mitmekülgselt andekas muusik ning suudab publiku oma esitusega lausa kiljuma panna. Ja loomulikult Teno Kongi, kes kõiki meie muusikalisi palu klaveril või mõnel puhkpillil virtuoosselt saadab. Nemad on selles etenduses kindlasti kõikidele suureks rõõmuks. Ja kui nüüd küsida, et kuhu ma enda jätsin, siis mina olen pealkirjas „Lihtsalt, rõõmuks“ see esimene pool – olen „lihtsalt“ ilus ja teen natuke nalja. Eks ma laula ka.

See lavastus on sündinud trupi ühistööna. Meenuta veidi, kuidas see protsess kulges.

Lavastusprotsessi alguses sai igaüks ülesandeks pakkuda välja 20 laulu, mida me laulda tahaks. Nendest 140st eesti- ja võõrkeelsest laulust tuli seejärel teha valik ja paratamatult jäid nii mõnedki südamelähedased lood välja. Protsessi käigus „võitles“ igaüks oma soovide eest, nii et meid saatis igapäevaselt hasartne vaidlus, innukus, naer ja vahel ka pisarad. Me olime nagu suur pere, kus küll jageletakse, kuid samas hoolitakse ja kuulatakse üksteist. Aga printsiip oli siiski selline, et lõppvalikusse jääb igaühel vähemalt üks laul, mida ta väga laulda tahab või mis talle väga meeldib.

Milline on sinu tee muusikas olnud? Kas oled ise ka muusikat kirjutanud?