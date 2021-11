Gümnasistid naasid väärikasse majja

Paide gümnaasium XII klassi õpilasi Loreta Meost­ (vasakul) Lizette Marii Õismaad rõõmustab, et uues majas on palju istumiskohti. FOTO: Dmitri Kotjuh

Eile hommikul kell pool üheksa kogunes Paide gümnaasiumi pere Järvamaa kutsehariduskeskuse hoovi lipuväljakule, et langetada seal oma kooli lipp. Seejärel sammus koolipere Posti tänavale, et alustada õppetööd päris oma majas, mida on pikisilmi oodanud aastaid.