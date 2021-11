Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko selgitas, et kui varasematel aastatel on viimastel päevadel rahvamaja akende ehitajaid täis olnud, siis viiruse leviku tõttu käib tänavu töö sedasi, et ühes kohas liiga palju inimesi korraga ei oleks. Ta tõi näite, et Väätsa eakad said oma akna juba enne nädalavahetust valmis.