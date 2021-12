„Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Ohuala piiri tähistamine on oluline, et juhtida kõrvaliste isikute tähelepanu, et nad on sisenemas laiendatud ohualale, kus laskmiste ohualas viibides võib tekkida oht elule. Kui laskmisi ei toimu, siis on laiendatud ohualale sisenemine lubatud,“ märkis RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.