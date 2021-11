Paides räägitakse koopiamaalidest

Kaks kuud on Paide muusika- ja teatrimajas üleval olnud Eesti suurim koopiamaalide näitus “Koopiad varamust”. Maalid on inspireeritud Kumu kunstimuuseumi näitusest „Varamu. Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni“.

Näituse viimasel päeval, teisipäeval, 30. novembril korraldab teosed maalinud rühmitus ja harrastuskunstnikke koondav „Kunstikoobas“ huvilistele kuraatorituuri. Ringkäigul räägivad kopistid, kuidas nad on sattunud koopiaid maalima ning miks ja kuidas nad seda teevad. Lisaks on see viimane võimalus näitust vaadata.