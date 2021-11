Muusik Erkki Tero kirjeldas plaati Eesti Ekspressis järgmiselt: „Siit võib leida tõnukõrvitslikku popitunnetust just meloodiaselguses, aga ka grünberglikke kõrgsfääre, kust pole kauge maa koduste taluteede folgivaibini. Läbivalt instrumentaalse plaadi tipuks on ainus vokaalpala, nimilugu „Öö on ilus“, mis oma hümniliku haaravusega võiks vabalt arranžeerijate ja kooriseadjate lemmikuks saada. Kiiret selle kõigega ei ole, sest meeldiv tervik kella ei tunne ja avaneb soovijale pigem hilinemisega kui kiirelt klõpsides.“

Joosep Kõrvits (1984) on multiinstrumentalist ja muusika looja, kes on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tšello erialal, mis on ühtlasi tema armastatuim instrument. Tema stiili- ja ansamblitunnetus on aidanud teda kokku viia erinevate projektidega, millest on enim tuntud ansambel Indigolapsed, samuti tegutseb ta koos Drukmo Gyaliga. Koostööd on tehtud paljude Eesti tippartistidega ning kontsertreisid on viinud teda Ameerikasse, Saksamaale, Prantsusmaale, Hiinasse, Austriasse, Venemaale ja paljudesse teistesse riikidesse. Kuni 2019. aastani mängis Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris ning seejärel on valdavalt keskendunud omaloomingule. Joosep Kõrvitsa debüütalbum "Ja sa näed" ilmus 2018. aastal.