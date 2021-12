„Enamik hoolekandeasutuste elanikest ja töötajatest kuuluvad riskirühma, eriti kui pool aastat esimesest vaktsineerimiskuurist on juba möödas. Seetõttu on oluline, et hooldekodudes saaksid tõhustusdoosid võimalikult kiiresti tehtud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Näeme ka Eestis, et tõhustusdoosid toimivad hästi – pärast kolmandate dooside tegemist on hooldekodudes langenud nii nakatumiste kui ka haiglaravi vajanute arvud ning on eriliselt hea meel, et kahel viimasel nädalal ei esinenud hooldekodude elanike seas mitte ühtegi COVID-19 surmajuhtu“