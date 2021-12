Anete Kõivu treener Piret Reinfeld Paide võrkpalliklubist meenutas, et Anete jõudis võrkpalli mängima juba palliringi mudilasena. "Tänaseks on temast saanud teotahteline noor neiu, kellel on siht silme ees ja kes teab mida tahab," lausus ta.