Maia kaalus ELSi hoole alla tulles vaid 1,7 kilo ja teda ei olnud võimalik isegi pügada, rääkimata ravimite manustamisest. Lisaks vaevasid Maiat täid ja siseparasiidid ning ka vereproovis olid mõned kõrvalekalded. Maia suundus edasi hoiukoju, kus ta on viibinud juba poolteist aastat.

Hoiukodul jätkub mitmeid kiidusõnu. “Maia on suur seltskonna fänn. Ta küll ei nõua konkreetselt tähelepanu, aga talle ei meeldi, kui ta üksi jäetakse. Kui teisele korrusele läheme, hakkab ta kurvalt näuguma ja varsti tuleb järgi. Ta tahab kõhu alt sügamist, ei küünista ega hammusta kunagi ning kammimine õnnestub ka mänguga pooleks,” sõnas hoiukodu.

Kindlaks ei ole suudetud määrata, kas loomakese lemmiktegevus on magamine või söömine. Söögist on Maia nälginud kolooniakassile kohaselt alati vaimustuses. Küll aga on kassikesel krooniline soolte põletik, seega tohib ta vaid kindlas koguses ravitoitu süüa ja mitte midagi muud. Lisaks sellele vajab kassike iga päev probiootikumi. Ja nii kogu elu.