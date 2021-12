Aiailu tõi türilannale suure tunnustuse

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Aita Kivi tunnistas, et nii finaali valitud kui ka sinna mitte mahtunud kodude puhul on tunda, et kodu loomisele läheneti loominguliselt, kohati mänguliseltki. “Ja väga julgelt! Just julgust on märgata nii asjade uueks otstarbeks ümber tuunimise kui ka ehitajalt efektsete lahenduste tellimise juures.“