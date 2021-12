Jõulumeelseid oodatakse alpakade juures ja haldjariigis

Imaveres ootavad lasteaiarühmi ja algklasse külla haldjad. Seda küll mitte metsa, vaid piimandusmuuseumi, mis on detsembris muutunud jõuluhõnguliseks haldjariigiks.

Muuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar ütles, et haldjad toimetavad majas juba kolmandat hooaega. Eelmisel aastal olid peamised haldjamaal käijad algklassid, aga tänavu on suuremat huvi üles näidanud just lasteaiarühmad. «Nii kui reklaami üles panime, hakati broneerima. Saatsime ka ise ümberkaudsetele lasteaedadele teavet ja huvipuuduse üle kurta ei saa. Tuleb tore jõuluaeg,» ütles Siimussaar.