Talviseks liikluseks valmistumise puhul ütles Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus (pildil), et ohutu sõit hakkab pihta autost. «Kui panna auto käima, siis tuleb kohe aknad puhtaks teha,» lausus ta. «Kui aknad on puhtad, tagab juht selle, et tal on olukorrast selge ülevaade ja ta näeb teisi liikluses osalejaid.»