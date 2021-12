Linnade suusarajad hakkavad ilmet võtma

"Kolmapäeva õhtul sai tehisjärve ääres ja tehismaastikul suusaraja alused ära tallutud. Tehismaastikul on rada kasutatav osaliselt kuna suusastaadionile on ladustatud võsa ja puid. Samuti sõideti enne külma tulekut traktoritega osaliselt rajale rööpad. Eks vaatab kuidas lume lisandudes seal midagi teha õnnestub. Keeruline on ka sissepääs tehismaastikule ja sealt edasiminek kooli pargi poole. Paide vee trassil oli kolmapäeva õhtul puud kogu laiuses ette lastud staadionipoolses otsas," kirjeldas ta olusid, mis raja ettevalmistust on seganud.