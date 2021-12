Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et jõulupuhveti eesmärk oligi natuke tähelepanu äratada ning inimestele teadvustada, kui palju abivajavaid kasse meil tegelikult tekib. "Paikassi hoole all on hetkel ligi sada kassi. Mul on olnud neid ka rohkem, kuid see seis võibki mõne päevaga muutuda," rääkis ta. Piisab ühest kolooniast ja abivajajaid on mitmeid kümneid rohkem.