Kogukond pani liumäe särama

Roosna-allikulane Sille Pudel ütles, et valgustust on laste liumäele tõesti kaua oodatud. "Meil on asula servas suur liumägi, mida saab talvel kasutada kelgutamiseks ja suusatamiseks, kuid kuni selle reedeni puudus valgustus ning kuna talvel on pealelõunasel ja õhtusel ajal pime, siis kelgutasid veel aasta alguses lapsed seal tihti kottpimedas," rääkis ta.