MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 51% vastajatest ei nõustu ning 43% nõustub sellega, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tuleks Eestis muuta kohustuslikuks. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.