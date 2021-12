„Jõulurõõm 2021“ aitab lapsi, kes pühi kodus pidada ei saa

Heategevusprojekt „Jõulurõõm 2021“ aitab tänavu 15 suurperet ja kaheksat asenduskodu, lisaks saavad kingitustest osa kõik Eesti haiglate lasteosakonnad. Kokku viib projekt jõulusoojust 500–700 lapsele üle Eesti, mida on pea kaks korda rohkem kui möödunud aastal.

Jõulud on laste jaoks üks oodatumaid ja rõõmsamaid aegu aastas ning ehkki kõik sooviksid veeta pühad turvaliselt koduseinte vahel, on paljud lapsed sunnitud jõulud vastu võtma haiglas või hoolekandeasutuses. Et ka neisse silmadesse jõuaks siiski jõulusära, täidab MTÜ Naerata Ometi koos südamlike ettevõtete ja eraisikute abiga laste kingisoovid.

Pereringis veedetud pühadest peab loobuma ka valves olev haiglapersonal, kes jätkab ka jõuluajal tööd, mida nad on ennastohverdavalt teinud juba terve aasta. Kuna kriisiolukord on kõige raskemalt mõjutanud just haiglatöötajaid, viib MTÜ Naerata Ometi kingitused ka kõikide Eesti haiglate lasteosakondade personalile. Et haiglate külastamine on koroonaviiruse leviku tõttu raskendatud, annavad ravil viibivatele lastele kingitused üle õed ja arstid.

Peeteli kiriku sotsiaalkeskus, kus elab püsivalt kuus ning mida külastab regulaarselt umbes 25 last, on igal aastal tähistanud pühi nii, et laste hinges püsiks kodu- ja jõulutunne. Kui kodus ei ole võimalik olla või seal ei ole turvaline, on lapsed alati teretulnud keskusesse pühi veetma. Tähistatakse lõbusalt: kontserdi, jõuluvana või lausa moeetendusega. Juba kolmandat aastat toob Peeteli sotsiaalkeskusesse

kinke ka MTÜ Naerata Ometi – see tekitab lastes suurt elevust. „Kirja pandud soovid on täidetud ning lapsed on õnnelikud ja üllatunud, sest midagi sellesarnast ei ole neil kunagi olnud,“ rõõmustab Valeria Kossobutskaja, sotsiaalkeskuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

MTÜ projektijuht ja juhatuse liige Heiki Lutschan seletab, et kingitused komplekteeritakse vastavalt laste vanusele ja vajadustele. Näiteks viiakse haiglatesse heegeldatud loomi, annetatud mänguasju, mahlasid, puuvilju, maiustusi ja säraküünlaid. Asenduskodude ja suurperede lastelt küsitakse juba varem konkreetseid kingisoove, misjärel üritatakse need võimaluste piires ja toetajate abil täita. „Laste

unistused on seinast seina – soovitud on nii lendavat haldjat, pusa kui ka kõrvaklappe,“ loetleb Lutschan, „kinke kätte saades on kõik väga õnnelikud ja mõistatavad, kuidas jõuluvana küll teadis.“

„Jõulurõõm 2021“ projektis saavad kaasa lüüa nii ettevõtted kui ka eraisikud ning teretulnud on nii rahaline abi kui ka kingisoovide täitmine. Annetamiseks vajalikud andmed ja kontaktid leiab MTÜ kodulehelt.

„Jõulurõõm 2021“ on välja kasvanud varasemate aastate projektist „Jõulud haiglas“, mis on olnud edukas juba 12 aastat. Eelmisel aastal külastati 15 haigla lasteosakonda, jagati 350 kingitust ning täideti ligikaudu 200 asenduskodus viibiva lapse kingisoovid. Koos kingituste, transpordi ja muude kulutustega on tänavuse projekti eelarve 15 000 eurot, mis loodetakse kokku saada heade toetajate abiga.