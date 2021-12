Pandeemia rahasüstid võiksid kevadel lõppeda

Euroala majandus tervikuna on endiselt tugeva taastumise kursil. Selge on aga seegi, et probleemid tarneahelates ja kõrged energiahinnad mitte üksnes ei hoia lähiajal hinnatõusu kiirena, vaid võivad mõneti pidurdada euroala majanduse taastumist koroonakriisist. Võtmeküsimus euroalal on, kui suur osa praegu kiiret hinnatõusu põhjustavatest teguritest muutub püsivaks.