Raamatukogu annab lauamängudele uue elu

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et sellise toreda ideega pöördus nende poole Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof. "Ta ütles, et näiteks nende peres on olemasolevad lauamängud juba kõik läbi mängitud ning tahaks midagi uut proovida. Lauamängud pole kuigi odavad, et neid kohe ostma tormaks, kuid vahetus oleks mõistlik, kui seda saaks kuskilt kaudu teha," rääkis ta.