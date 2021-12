Paul Poopuu selgitas, et kui spordiklubide liit hakkas suvel spordihoonele nimesponsorit otsima, jõudsid nad kiiresti Koneskoga kokkuleppele. Mart Hirtentreu sõnas lepingu allkirjastamise järel, et talle meeldivad ilusad ja praktilised asjad ning Türi uus spordihoone vastab mõlemale kriteeriumile.

Ka Hirtentreu kinnitas Poopuu sõnu, et üksmeele leidsid nad kiiresti. Hirtentreu meenutas, et lapsepõlves veetis ta oma suved Käreveres ja kui vanaisa ta vahel Türile sõidutas, siis tundus see poisikesele kohe suure linnana. Koneskos töötab praegu 450 inimest ja üks tootmisüksusi asub kohe Türi linna külje all Türi-Allikul.