Alates 20. detsembrist peaks ilm taas veidi jahedamaks muutuma ning seejärel peaks õhutemperatuur püsima nii päevasel kui öisel ajal miinuses. Tulla võib ka lumelisa. Venelaste pikem ilmaprognoos ennustab, et miinuskraade jagub ka jõuluajaks, kuigi alla mõne miinuskraadi temperatuur ei lange. Lootus valgetele jõuludele on seega olemas.

Norrakate ilmaprognoos sarnaneb selles osas venelaste omale, et nemadki lubavad lähiajaks valdavalt plusskraade. Samuti ennustab yr.no, et alates 20. detsembrist ilm jaheneb.

Eesti riigi ilmaennustus prognoosib, et pärast 15. detsembrit on tõenäoline läänepoolsete madalrõhkkondade võidukäik ja sulailmad muutuvad sagedasemaks ning kuu viimasel kolmandikul on ilm tõenäoliselt muutlik. Kuu lõpp võib siiski põhjapoolse kõrgrõhkkonna tugevnemisel kargemaks kujuneda.