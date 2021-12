Kiirtestimine jätkub, regulaarset testimist alustavad ka kutseõppeasutused

"Nakatumine on nii riigis tervikuna kui ka kooliõpilaste seas viimastel nädalatel langenud. Märkimisväärselt on kahanenud koolikollete hulk – eelmisel nädalal oli koolides 63 kollet, aga nädal varem 86. Nakatumine on näiteks vanusegrupis 10-14 vähenenud lausa 25%," tõdes minister.

Medesto Logistics OÜ on alustanud antigeeni kiirtestide tarnimist koolidesse arvestusega, et testitakse vaktsineerimata või mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas.

"Kui kool otsustab siiski, et on vaja testida kogu kooliperet sagedamini kui kaks korda nädalas, siis tuleb lahendus koostöös koolipidajaga leida," selgitas Kersna.

Sel nädalal vastas kiirtestimise küsitlusele 462 kooli ehk 89% üldhariduskoolidest. Positiivsete kiirtestide arv on oluliselt vähenenud, mida on kindlasti mõjutanud ka asjaolu, et testituid on vähem. Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 199 õpilast. Eelmisel nädalal oli positiivseid teste 291, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922.