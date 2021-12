JKHK direktor Rein Oselin ütles, et lennus oli 12 õpilast, kellest 11 olid mehed ja üks naine. Tegu oli täiskasvanud inimestega, kellest enamik oli juba enne kooli astumist mõnes biogaasijaamas tööl.

Oselin kirjeldas, et biogaasijaama operaatori eriala puhul oli tegemist töökohapõhise õppega. See tähendab, et 80% ajast õpiti ettevõttes ning 20% ajast veedeti koolis.