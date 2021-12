Enim positiivsed testitulemusi lisandus Paide linna

Paide linna lisandus seitse koroonapositiivset, Türi valda kuus ja Järva valda viis koroonapositiivset. Paide linna nakatumisnäitaja on 306, Türi vallas 316 ja Järva vallas 224.

Viimase nädala jooksul on maakonda kokku lisandunud 86 koroonapositiivset ning Järvamaa nakatumisnäitaja on 285. Eesti nakatumisnäitaja on tänase seisuga 470.