Kampaania kutsub üles koos lähedastega sportima

Kampaania ellukutsuja ja SCULT sihtasutuse juhatuse esimehe Ott Pärna sõnul on paljudel meist mõni lähedane või sõber, kelle kaotamise järel oleme alles hakanud mõtlema, et kus me varem olime, et ka tema endaga üheskoos liikumise, spordi ja tervisliku elustiili juurde tuua „Sellest ka algatuse põhjus ja mõte - enam kui kaks kolmandikku meie täiskasvanutest ja veelgi enam lastest ei liigu piisavalt, ning kõige paremad inimesed ja eeskujud ehk müügimehed neid selle tegevuse juurde tooma on lähedased, kes ise liiguvad-spordivad,“ sõnas Pärna.