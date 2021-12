Ainuüksi oktoobris on üle 200 inimese Eestis kaotanud petturitele ligi poolteist miljonit eurot. Ilma on jäädud mitmesugustest summadest, suuremad neist ületavad 100 000 ­eurot. Kõik need inimesed on meie kaaslinlased, naabrid, sõbrad ja tuttavad. Nii juhtus näiteks väikeettevõtja Toomasega, kes kaotas aastatega ­kogutud säästud, laenas olukorrast pääsuks juurdegi, aga sellegi raha said petturid temalt kätte. Sel moel kaotas ettevõtja Toomas 145 000 eurot.