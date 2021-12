Tubakat või nikotiini sisaldavad tooted on noorte seas ikka levinud. Uusim suundumus näib olevat tarbida värvilisi e-sigarette. Maskking, Salt Switch, Killa Switch, Voom on e-sigarettide tootemargid.

Kuigi e-sigaretid on turul ja ka koolinoorte seas levinud juba mõnda aega, näevad nii-öelda uuemad mudelid ilmselt atraktiivsemad välja. Pealtnäha on need lamedad värvilised pulgakesed, mõnel otsas leedtuluke. Välimuselt meenutavad need rohkem ilusat mänguasja kui tervist kahjustavat seadet. Mõni sigaret muudab tõmbamise ajal värvi, lisaks saab pärast suust välja puhuda pahvaka auru – silmailu ja põnevust kui palju.