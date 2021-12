Eestis registreeriti läbi aegade 5000. õpilasfirma

Ümmarguse järjekorranumbriga õpilasfirma nimega Krümps loodi Valga Gümnaasiumi kolme 10. klassi tüdruku poolt ning selle äriplaan lubab hakata tootma frititud ja maitsestatud pastakrõpse. Valga Gümnaasiumis tegutseb sel õppeaastal kolm õpilasfirmat ning noorte ettevõtete tegemine on seal juba aastatepikkune traditsioon.

„Lisaks sellele, et nüüd oleme ületanud maagilise 5000. õpilasfirma piiri, siis tundub, et eraldi sellel õppeaastal oleme taas löömas ka uute õpilasfirmade rekordit. Praeguseks on registreeritud 330 noorte ettevõtet, kuid paljud on alles oma registreerimise protsessi alustamas,“ lausus JA Eesti tegevjuht Kersti Loor. „See on koroona valguses eriti tore, sest piirangute tõttu on õpilasfirmade tegevused keerulisemaks muutunud ja nad on pidanud palju kohanema.“

Seega on kõik oodatud külastama üle Eesti toimuvaid jõululaatu, kus tihti on oma toodetega väljas ka kohalikud õpilasfirmad. „Laadad on noortele väga kasulikud, sest sealt saavad nad oma esimesi müügikogemusi ja tagasisidet oma ideedele,“ märkis Loor. Tuleval laupäeval on laadad toimumas näiteks Rapla keskväljakul ja Haapsalu Kaubamajas.

Pastakrõpsude kõrval leiab tänavu õpilasfirmade toodete seast näiteks valgustatud puidust riiulid, biolagunevad kohvikotikesed, vaimset tervist toetava märkmiku ja palju muud. Pakutakse ka teenuseid, näiteks haudade korrastamist, koerte jalutamist, sotsiaalmeedia turundust jne. Kõik seni registreeritud õpilasfirmad leiab lehelt opilasfirma.ee. Samal aadressil on ka õpilasfirmade e-pood, kuhu tekib pidevalt õpilasfirmasid juurde ja kust leiab just pühadeks toredaid kingitusi.

Eesti läbi aegade esimene ametlik õpilasfirma loodi juba aastal 1992 Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja see tegeles kohviku pidamisega. “Esimesed õpilasfirmad järgisid teistsugust programmi, kui meil praegu on. Toona kestis firma tegemine paar kuud ning seda tehti terve klassiga,” selgitas Loor. Nüüdse programmi järgi on õpilasfirma kestus vähemalt üks õppeaasta ning firmas liikmeid tavaliselt kolm kuni viis.