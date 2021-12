Heategevusprojekt „Jõulurõõm 2021“ aitab tänavu 15 suurperet ja kaheksat asenduskodu, lisaks saavad kingitustest osa kõik Eesti haiglate lasteosakonnad. Kokku viib projekt jõulusoojust 500–700 lapsele üle Eesti, mida on pea kaks korda rohkem kui möödunud aastal.

Oleme kogunud kokku asenduskodude- ja suurperede laste kingisoovid ning kuna lapsi on sellel aastal oluliselt rohkem, kelle kingisoovide täitmisega tegeleme, siis on suur osa lastest veel ilma päkapikuta. Seetõttu ootame võimalusel inimesi ja kollektiive liituma meie projektiga ning täitma laste kingisoove.

Jõulud on laste jaoks üks oodatumaid ja rõõmsamaid aegu aastas ning ehkki kõik sooviksid veeta pühad turvaliselt koduseinte vahel, on paljud lapsed sunnitud jõulud vastu võtma haiglas või hoolekandeasutuses. Et ka neisse silmadesse jõuaks siiski jõulusära, täidab MTÜ Naerata Ometi koos südamlike ettevõtete ja eraisikute abiga laste kingisoovid.