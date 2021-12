Türi valla ametnike seas on nii tulijaid kui ka lahkujaid

Sellel fotol olijatest on Türi vallavalitsusse tööle jäänud ainult arendusjuht Üllar Vahtramäe (vasakult). Eelmine kuu jäi vallavalituses viimaseks majandusosakonna juhatajale Urmas Kupule ja abivallavanem Elari Hiisile. Eelmine vallavanem Pipi-Liis Siemann on sellest nädalast Koeru hooldekeskuse juhatuse liige, haridusosakonna juht Kaia Iva siirdus Käru põhikooli õpetajaks. Ametist lahkus ka avalike suhete juht Merle Rüütel ja aasta algusest jääb tühjaks finantsjuht Aime Roosioja kabinet. FOTO: Aime Linke

Mõne nädala eest ametisse kinnitatud Türi vallavalitsuse uue koosseisu liikmetel on käes kiired ajad. Tarvis on end asjadega kurssi viia, aga ka mitme vallavalitsuse endise koosseisu töötajast jäänud tühjale ametitoolile uusi inimesi leida. Mõnigi konkurss on lähiajal lõppemas, ent töökuulutustele tuleb lähiajal lisa.