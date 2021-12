Confido naiste tervise eksperdid, treener Triinu Spriit ja füsioterapeut Helle Nurmsalu selgitavad, millised on levinuimad mured sünnitusest taastumisel ning kuidas protsessile kaasa aidata.

Naiste teadlikkus sünnitusjärgsest perioodist ehk neljandast trimestrist on täna veel madal. Paljud naised tajuvad sel perioodil erinevaid vaevusi, aga sageli ei teata, mida ja kui kiiresti pärast sünnitust tohib enesetunde parandamiseks ja vormi taastamiseks ette võtta. Selliste küsimustega saab abi naiste füsioterapeudilt, kes hindab sünnitanud naise füüsilist seisundit ja annab nõu, milliseid kehalisi tegevusi võiks teha ja mida vältida.

Et naise olukorrast täielik ülevaade saada ja seejärel asjakohast nõu anda, on Confido füsioterapeut Helle Nurmsalu välja töötanud sünnitusjärgse skriiningu teenuse. „See uuring on mõeldud kõigile sünnitanud naistele, kes soovivad end pärast sünnitust teadlikult taastada, kehatüvelihaseid tugevdada ning võimalikke kaasuvaid probleeme ennetada või ravida. Skriiningu käigus hindan kõhu- ja vaagnapõhjalihaste taastumist ning annan juhtnöörid, kuidas muredele lahendusi leida või uuesti treeningutega alustada,“ selgitas Nurmsalu.

Pärast sünnitust vajab naise organism vähemalt 6–8 nädalat harjumisaega. „Selle aja jooksul kohanevad nii ema kui ka beebi uue eluga ja see pole kindlasti aeg, mil tugevat trenni tegema hakata. Taastusprotsessi võiks alustada hoopis spetsiaalsest sünnitusjärgsest massaažist, mis annab kehale signaali, et aeg on pinged vabaks lasta ning puhata. Kui naine on valmis treeningutega alustama, kehtib sama põhimõte nagu maja ehitusel – alustada tuleb vundamendi tugevdamisest. See tähendab, et esmalt tuleks tegeleda kehatunnetuse parandamise ja süvalihaste treenimisega,“ soovitas rasedusaegsele ja sünnitusjärgsele treeningule keskendunud Triinu Spriit.

Keha taastumist pärast sünnitust saab toetada ja kiirendada nii harjutuste kui ka igapäevaste ergonoomiliste tegevustega. See aga eeldab teadlikkust, kuidas ja mida teha. „Valmidus trenniks sõltub paljudest teguritest, näiteks see, kas sünnitus oli loomulik või toimus keisrilõikega, kas sünnitusega kaasnes komplikatsioone ning milline on sünnitanud naise lihastunnetus – kas ta on varem trenni teinud või mitte,“ kommenteeris füsioterapeut. „Probleemide korral tuleks kindlasti konsulteerida füsioterapeudiga, aga kui muresid ei ole, siis võib treenimist alustada ka naiste treeningutele spetsialiseerunud treeneri juhendamisel.“

Naised, kes õpivad oma süvalihaseid treenima enne rasedust või raseduse ajal, taastuvad tänu lihasmälule ka pärast sünnitust kiiremini. Kes seda aga teinud ei ole, võib esimeste harjutustega alustada juba sünnitusmajas. „Esimese 6–8 nädala jooksul võiks selgeks saada kehatunnetuse ning teadlikult aktiveerida vaagnapõhja- ja kõhulihased. Kui kehatunnetus on juba hea, saab mõelda ka keerulisemate harjutuste ja treeningute peale,“ rääkis Spriit.

Liigne kiirustamine teeb tervisele karuteene