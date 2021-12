Laste kaitsesüstimine koroona vastu võib Järvamaal alata

Järvamaa vaktsineerimise koordinaator Maire Raidvere ütles, et valdavalt peaks laste koroona vastu vaktsineerimine olema perearstide teha, sest nemad omavad oma väikeste patsientide tervisliku seiukorra kohta kõige täpsemaid andmeid. "Kui aga peaks juhtuma, et perearstil tekib vajadus 5 - 11-aastaste laste koroonavastase vaktsineerimise käigus konsulteerida eriarstiga, siis saatekirjaga on võimalik laps suunata pediaatri konsultatsioonile ning Järvamaa haigla lastearstid on lahkelt nõus oma teadmisi jagama," rääkis ta.

5 - 11-aastaset laste vaktsineerimise juures peavad arstid ja õed arvestama seda, et ühes viaalis on kümme doosi. See tähendab Raidvere sõnul, et nii perearstid kui ka haiglate vaktsineerijad peavad kokku koguma esmalt kümme vaktsiini soovijat, et viaal avada ja sealt kõik doosid ära süstida. Pole ju mõeldav, et vaktsiinipudel tehakse ühe soovija pärast lahti ning ülejäänud üheksa doosi lastakse raisku.