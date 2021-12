Piret Seire sõnul on omavalitsused olulised strateegilised partnerid: „Järvamaalt .pole meil palju vabatahtlikke aga me ootame inimesi liituma Näiteks politsei ja piirivalveamet on kinnitanud, et neil on meid maastikuotsingutel vaja ja tänu sellele on meiega liitund mehi."

"Tegevust maastikuotsingutel on vaja harjutada. Et kokku saada üks ahelik ehk üheksa pluss üks inimest ja sõita sinna, kus abi vaja, soovime ette valmista 50-liikmelise vabatahtlike tiimi ning oodatud on nii noored kui ka vanemad nii mehed kui naised, sest võimalusi vabatahtlikuna panustada on väga mitmesuguseid," selgitas ta ja tõi plussina välja Järvamaa asukoha keset Eestit.