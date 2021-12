Järvamaa ettevõtjad külastasid Harjumaad

Esimene peatus oli Harmet Bathroom , mille põhitegevuseks on ehitustele mõeldud märgruumide tööstuslik tootmine . Tehases valmistatud viimistletud ja komplekteeritud märgruumid kiirendavad ehitaja jaoks objekti valmimisaega ja vähendavad kvaliteediga seotud riske. Pakutakse oma klientidele B2B lahendusi – alates projekteerimisest kuni lõpptoodete valmimiseni, k.a kõik disaini, dokumentatsiooni, tootmise ja tarnimisega seotud aspektid. Klientideks on kinnisvaraarendajad, peatöövõtjad ja disainerid.

Järgmisena kohtusime AS Glamox tegevjuhi Virve Jõgevaga, kes tutvustas kogu ettevõtte edulugu ja tegime tehases ka ringkäigu .Glamox on juhtiv valgustuslahenduste tarnija professionaalsetele ehitistele, pakkudes täiuslikke lahendusi koolidele, tervishoiu-, kommerts- ja ärihoonetele, kauplustele, hotellidele ja restoranidele.

Päev lõppes Lehe Pruulikojas. Lehe Pruulikoda on 2013. aastal loodud käsitööõlle pruulikoda, kus sünnivad põnevad, maitsvad ja omanäolised käsitööõlled. Keilas asuv pruulikoda on üks esimesi moodsa käsitööõlle pruulikodasid Eestis ja praeguseks on nende rikkalik õllevalik leidnud austajaid nii Eestis kui ka välismaal.