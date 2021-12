Terviseameti kommuniktsioonispetsialist Kirsi Pruudel hoiatas, et omikrontüvi on väga nakkav ning levib vähemalt kolm korda tõhusamalt kui hetkel valdav deltatüvi. "Kuivõrd uus tüvi suudab edukamalt vaktsiinikaitsest läbi murda, võib see levida esialgu märkamatult – inimesel tekivad kerged sümptomid, näiteks nohu ja kurgu kriipimine, millest tulenevalt ei osata koroonaviirust kahtlustada," märkis ta.

Pruudel lisas, et pooled praegu teadaolevatest juhtumitest on möödunud kergemate nähtudega, kuid nakatunute seas on ka neid, kelle puhul on haiguse kulg olnud raske.