Aasta-aastalt süveneb ränne – ränne justnimelt siseriigis. Kõik koondub üha enam suuremate linnade ümber, tekib ääremaastumine. Kui vahepeal justkui tundus, et probleemist hakati rääkima ja üritati leida lahendusi, siis nüüd on suur, võiks isegi öelda, et hiiglaslik keerdsõlm taaskord unarusse jäänud. Kuidas peatada lõputut linnastumis­efekti kohalikul tasandil? Siin on kaks märksõna, mis aitaks probleemi lahendada: noor ja kohalik inimene. Eeskätt peame suutma hoida kohalikku inimest, see tähendab, et tal peab olema siin hea. Kui kohalikul inimesel on hea, siis tulevad siia ka teised, tulevad konkurentsivõimelised töökohad, kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused, turvaline ja mugav elukeskkond – need on vaid vähesed punktid, mis peaksid olema täidetud ideaalses keskkonnas.