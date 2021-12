Eesti riigi ilmateenistuse vaatlusandmed võimaldavad kiigata mitme aasta taguseid vaatlusandmeid. Neist nähtub, et kliima soojenemisel on tõsi taga, sest külmad ja lumised jõulud on miski, millega me viimastel aastatel just väga palju kokku puutunud pole.