Kuna Rakvere hall on saanud juba enne valmimist nimesponsori ja hakkab tulevikus kandma nime Bauroc Rakvere jalgpallihall, ajendas see küsima ka Paide jalgpallihalli võimaliku nimesponsori kohta.

Halli omaniku, Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek­ Kivimäe ütles, et Paide hallile sponsorit leida on tõepoolest päevakorral, kuid et hoone on antud täies tükis rendile Paide linnameeskonna klubile, siis tegeleb nime ja toetaja teemaga klubi. «Omanikuna oleme seadnud vaid tingimuse, et nimesse peab jääma sõna Paide­,» sõnas Kivimäe.