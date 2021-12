Eestis olla hea tava anda uuele valitsusele sada kriitikavaba päeva, kuigi minu mäletamist mööda pole kahjuks mitte ükski valitsus seda saanud. Arvan, et põhjus on lihtne, sest võimatu on lihtsalt vaikida, kui üksteise järel võimule asunud valitsused keeravad kõrvalseisja arvates järjest kokku kobarkäkke.