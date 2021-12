Positiivseid koroonaproove läks enim Järva valda

Viimase seitsme päevaga on maakonda lisandunud 62 koroonasse haigestunud inimest. Haigestunute suhtarvult, mis on 205,5, on maakond selle näitajaga keskmisel ehk kollasel tasemel. Kokku on Järvamaal haigestunud koroona algusest saati 4376 inimest.