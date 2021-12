Väätsa visiitkaart valmis õigeks ajaks

Valgusküllane kiri - Väätsa on paigutatud kohaliku bussipeatuse katusele ning selle soe ja hele valgus paistab kaugele. Valgusreklaami autoriks on väätsalane Raid Saar, keda ajendas tegudele kunagine helge mälestus samasugusest valgusreklaamist Väätsa kaupluse katusel.

Saar rääkis, et kõik sai alguse sellest, et tal oli lapsepõlvest helge mälestus kaupluse stiilsest valgusreklaamist, mis oli väikses kohas üsna eriline. "Sel ajal Väätsal elanud inimestega rääkides, olen kuulnud erinevaid versioone sellest, mis värvi see kiri seal kaupluse katusel oli. Ja ühtegi värvilist fotot pole ma kusagilt leidnud, et saaks teada," sõnas ta.