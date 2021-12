Uue koroonatüvega nakatunute arv kasvas nädalaga poole võrra

Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel andis teada, et omikrontüve kasv on Järvamaal olnud nädalaga kuuelt 13-le inimesele. Protsentuaalselt on see küll veidi enam kui poole võrra, kuid viimase seitsme päeva 51 nakatunust maakonnas teeb see siiski vaid 14 protsenti.